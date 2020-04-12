فريدمان يشارك في صلوات عند حائط البراق

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رام الله - دنيا الوطن

شارك السفير الأمريكي في "إسرائيل" ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، في صلاة "البركة الكهنوتية" التي أقيمت بمناسبة عيد الفصح، عند حائط البراق بمدينة القدس المحتلة.



وتم تنظيم الصلاة اليهودية، رغم تقليصها واقتصارها على عدد محدود، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، حيث اقتصرت على حضور 10 حاخامات على خلفية تفشي فيروس كورونا.



وبحسب القناة (13) العبرية، فإن السفير الأمريكي أصر على الحضور والمشاركة في الصلاة، التي دُعي اليهود في إسرائيل إلى مشاركتها من المنزل، عبر البث الحي.