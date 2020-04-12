جامعة الأزهر بغزة تُصدر بيانًا مهمًا للطلبة







رام الله - دنيا الوطنأصدرت جامعة الأزهر بغزة، اليوم الأحد، بيانًا مهمًا بشأن تيسير استكمال دراسة الطلبة للفصل الحالي، واستجابة لمطالبهم، وتقديرًا للظروف الطارئة التي يمر بها الوطن.وأعلنت الأزهر في بيانٍ مقتضب عبر صفحتها على موقع (فيسبوك)، أنه تقرر فتح أبواب الجامعة استثناءً وبشكل جزئي، للتسجيل للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 والمعاملات الطلابية، بدءاً من يوم الاثنين 2020/4/13م وحتى يوم الخميس 2020/4/16م؛ وذلك من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الواحدة ظهراً.وأضافت، أن آخر موعد لتقديم (الواجبات/ الأبحاث/ التقارير ورصد درجات الطلبة المسجلين والمسددين لرسومهم الدراسية)، يوم السبت الموافق 2020/4/25م.