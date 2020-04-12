الشرطة تغلق 37 محلاً تجارياً وتضبط سبع مركبات في جنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة 37 محلاً تجارياً، وضبطت سبع مركبات، وألقت القبض على ثمانية أشخاص، لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بتصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة، العقيد باسم الجيوسي، نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة؛ للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ، الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيال من تم ضبطهم.