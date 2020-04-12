كندا: نواجه نقصا كبيرا في أسرّة العناية المركزة

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رام الله - دنيا الوطن

كشف فريق من الباحثين الكنديين أن بعض المستشفيات في البلاد ستواجه نقصا كبيرا في أسرّة العناية المركزة وأن العديد من المستشفيات ستحتاج إلى تعزيز سعة الأسرّة لتلبية الزيادة المتوقعة في أعداد المصابين جراء تفشي "كوفيد-19".



جاء ذلك بناء على نموذج عمل طوّره فريق من باحثي النظام الصحي في كلية "دالا لانا" للصحة العامة في جامعة تورنتو، ومعهد الصحة العالمي بجامعة هارفارد، وكلية "تي أتش تشان" للصحة العامة بجامعة هارفارد.



وقال الأستاذ المساعد في كلية "دالا لانا" للصحة العامة بجامعة تورنتو، أندرو بوزاري، الذي شارك في قيادة المشروع "إن ما يظهره (النموذج) حقا هو أن بعض مناطق البلاد مهيأة بشكل أفضل للتعامل مع الإجهاد الحاد، الناجم عن تدفق المصابين بـفيروس كورونا الجديد، أكثر من غيرها".