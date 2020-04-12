فتح: لا نمتلك المال ولكننا نمتلك الإرادة والانتماء والكرامة الوطنية





وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، يضربون أروع الأمثلة والملاحم البطولية، التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، بأن وقيادة وحكومة أدارت وباءً خطيراً اجتاح العالم بأسره، بحكمة وبدراية ومسؤولية، وبقرارات جريئة في وقتها، وبالتزام شعبي عارم أبهر العالم، ووعي وطني أغاظ الأعداء، وأذهل الأصدقاء، حتى أصبحنا منارة للعالم.





وختم القواسمي بالقول: إن حالة التكافل والتعاضد التي تشهدها الأرض الفلسطينية، محل فخر واعتزاز لكل مواطن حر، وأن شعبنا عظيم بعطائه وانتمائه وأصالته.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، المتحدث باسمها، أسامة القواسمي، "إننا لا نمتلك المال، ولكننا نمتلك الإرادة والإدارة السليمة، ونمتلك الانتماء والكرامة الوطنية، التي لا نبيعها بكنوز الأرض".