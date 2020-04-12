اليابانيون غاضبون من رئيس وزرائهم.. من تظن نفسك؟

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رام الله - دنيا الوطن

أدى ظهور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأحد، في مقطع فيديو قصير، ردود فعل غاضبة من قبل مستخدمي (تويتر).



وانتشر وسم "من تظن نفسك؟" بعد أن نشر شينزو آبي مقطع فيديو، على حسابه على (تويتر)، يظهر فيه، وهو جالس على أريكة مع كلبه، ويحتسي الشاي ويقرأ، مرفقا التغريدة برسالة تناشد الناس البقاء في منازلهم.



ووفق (سكاي نيوز) فمع انتشار وسم "من تظن نفسك؟"، الذي أصبح من أكثر الوسوم تداولاً على (تويتر)، قال المستخدمون: إن رسالة رئيس الوزراء الياباني، تجاهلت معاناة من يكافحون لكسب العيش خلال تفشي وباء فيروس (كورونا) الجديد.



وكتب أحد مستخدمي (تويتر) متسائلاً: "في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع عن مثل هذا الترف لا يسع المرء إلا أن يتساءل من تظن نفسك؟".