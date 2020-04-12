شؤون فلسطينية

السفير اللوح: لجنة أكاديمية طبية لمساعدة طلبة فلسطين بمصر

السفير اللوح: لجنة أكاديمية طبية لمساعدة طلبة فلسطين بمصر
دياب اللوح
رام الله - دنيا الوطن
شكلت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعلميات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، لجنة أكاديمية طبية لمساعدة طلبة فلسطين الدارسين في الجمهورية.

وأوضحت السفارة في بيان وصل "دنيا الوطن"، اليوم الأحد، أبدى العديد مع الأكاديميين الفلسطينيين في مصر، استعدادهم للتطوع في هذه اللجنة، ومساعدة الطلبة الفلسطينيين دارسي الطب البشري، وطب الأسنان في كافة الجامعات المصرية، بالتوازي مع الجهود الأكاديمية الكبيرة التي تبذلها الجامعات المصرية من خلال التعليم عن بعد.

وأشارت إلى أنه بعد المداولات والمشاورات مع المدرسين المتطوعين، تم تخصيص المرحلة الأولى من 8 أطباء مدرسين لمواد السنتين الأولى والثانية لكليتي الطب وطب الأسنان.

وقال السفير دياب اللوح، إنه بعد الاطلاع على احتياجات الطلبة من خلال التواصل المستمر معهم، سيتم استقبال الاستفسارات والأسئلة التي بحاجة إلى شروحات، ومن ثم يبدأ المحاضر بعرض مقطع مصور تفاعلي مع الطلبة، يجيب خلاله على كافة الاستفسارات المرسلة سلفاً، وذلك عبر صفحة الشؤون الثقافية لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، والتي ستجمع كافة الطلبة الراغبين بالاشتراك وإرسال الاستفسارات.

وأضاف ان المرحلة الأولى، ستشمل مواد الطب الأكاديمية المتمثلة في العلوم التالية: (التشريح، والفسيولوجي، والكيمياء الحيوية، والهستولوجي، والباثولوجي، والباراسايتولوجي، والفارماكولوجي، والميكروبيولوجي)، إضافة إلى التخصصات الإكلينيكية (الجراحة، والباطنة، والنساء والتوليد، والأطفال، وطب المجتمع، وعلم الطب الشرعي، والسموم، والأنف والأذن)، كما سيتم تجميع المواد المصورة، وإيصالها الى الطلبة الذين يطلبونها في المدن والمحافظات؛ تيسيراً لهم لمطالعتهم لتلك المواد.

وأعربت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، عن شكرها للأطباء المحاضرين، على ما أبدوه من تفان وإيجابية في العمل المشترك، وسرعة قبول المشاركة في تشاطر المسؤوليات الوطنية في هذا الظرف العصيب، إضافة إلى الدور الكبير والفعال الذي يقومون به لخدمة شعبنا ‎ولجاليتنا وطلبتنا الفلسطينيين في جمهورية مصر العربية.

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