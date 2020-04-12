اعتقال شخص ثانٍ حرّض المواطنين لتجاهل حالة الطوارئ عبر مواقع التواصل بجنين

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة، القبض على شخصٍ ثانٍ، قام بتحريض المواطنين بعدم الالتزام بحالة الطوارئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناءً على معلومات، مفادها قيام شخص ثانٍ من سكان إحدى قرى المحافظة، بتحريض المواطنين لعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بحالة الطوارئ، وذلك عبر كتابة منشور على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، يدعو فيه العمال للتوجه إلى أشغالهم، ويدعو كذلك أصحاب المحلات التجارية لفتح محلاتهم، معللاً ذلك بعدم وجود الالتزام في الأصل، وعليه تحركت قوة من مركز شرطة "اليامون" في شرطة المحافظة إلى مكان تواجده، وألقت القبض عليه.



وأضافت بأنه تم توقيف المذكور، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.



وكانت الشرطة، أعلنت صباح اليوم، القبض على شخص قام بتحريض المواطنين، لعدم الالتزام بحالة الطوارئ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جنين.