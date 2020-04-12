"الهلال الأحمر" في نابلس يستأنف تقديم خدماته للجمهور

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رام الله - دنيا الوطن

قالت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، إنه تقرر استئناف العمل بمركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، وتقديم الخدمات للمواطنين.



‎وأوضحت الأتيرة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن قرار محافظ نابلس إبراهيم رمضان، جاء بعد انتهاء إجراءات التعقيم، وتأمين طواقم إسعاف بديلة عن الطواقم الملتزمة بالحجر الصحي.



وأشارت إلى أنّه لا يمكن الاستغناء عن الدور المجتمعي، الذي تقدمه الجمعية في المحافظة، بما في ذلك الدور الحيوي المتمثل بتقديم خدمة الإسعاف.



وكان الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أعلن الأسبوع المنصرم، إصابة مسعف من كوادر الهلال الأحمر في نابلس، بفيروس (كورونا).