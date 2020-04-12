اعتقال شخصين لنشرهما الإشاعات حول فيروس (كورونا) في الخليل



وأضافت: بأن هذه الإشاعات، قد أثارت البلبلة والخوف بين المواطنين، مما أدى لحالة من الهلع بينهم، حيث باشرت وحدة الجرائم الإلكترونية، عملية البحث والتحري الإلكتروني، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه بهما، وإلقاء القبض عليهما، والسيطرة على صفحتيهما الإلكترونية، التي تم نشر الإشاعات من خلالها.



وأكدت توقيف المشتبه بهما مدة 24 ساعة، وإحالتهما للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم، القبض على شخصين؛ لقيامهما بنشر الإشاعات حول فيروس (كورونا) في الخليل.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه وضمن جهود وحدة الجرائم الإلكترونية فـي متابعة الأخبار المنتشرة حـول فيروس (كورونا) خلال حالة الطوارئ، فقد ألقت الشرطة اليوم، القبض على شخصين؛ لقيامهما بنشر الإشاعات عن وجود حالات مصابة بفيروس (كورونا)، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي فـي الخليل.