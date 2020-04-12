شؤون فلسطينية

عوض: مدة الحجر الصحي للقادمين من معبر رفح قد تصل لمدة 28 يومًا

عوض: مدة الحجر الصحي للقادمين من معبر رفح قد تصل لمدة 28 يومًا
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، محمد عوض: إنه لا يعقل، أن يترك قطاع غزة في ظل هذه الظروف الصعبة، جراء أزمة فيروس (كورونا) دون رفع الحصار عنه، وتوفير المتطلبات الصحية اللازمة لمواجهة الفيروس، موضحًا أن مدة الحجر الصحي للقادمين من معبر رفح قد تصل لمدة 28 يومًا.

وطالب عوض خلال لقاءً مع مدراء وممثلي مراكز حقوق الإنسان، لإطلاعهم على الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس (كورونا) في قطاع غزة، اليوم الأحد، القطاعات المجتمعية كافة لا سيما مراكز حقوق الإنسان؛ للضغط على الاحتلال الإسرائيلي
 لرفع الحصار عن القطاع؛ لتمكينه من مواجهة تفشي الفيروس.

ودعا عوض أفراد المجتمع في القطاع لتغيير العادات المجتمعية، والتقيد بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة؛ لضمان عدم تفشي الفيروس.

وذكر أن وزارة الصحة، تداعت منذ اللحظة الأولى لانتشار الفيروس في الصين، لوضع الخطط والرؤى، لتجنب دخول الفيروس إلى قطاع غزة، رغم قلة الإمكانات، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

وأشار إلى أنه تم الشروع في البداية بحجر القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس بالمشفى الميداني في (معبر رفح)، ثم تم الانتقال بعد ذلك للحجر الاحترازي في المنازل، ومن ثم للحجر الاجباري للقادمين في المدارس والفنادق، حسب الحالة الصحية للقادمين.

وأوضح عوض، أنه تم حجر قرابة 2200 مستضاف من القادمين والطواقم الطبية والأمنية موزعين على قرابة 35 مركزاً ما بين مدرسة وفندق ومجمع سكني وبعض المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، على الرغم من تواضع الإمكانات بقطاع غزة، ومحدودية إجراءات عمليات الفحص للقادمين.

وبيّن، أن غزة ستسقبل أفواجاً جديدة من القادمين عبر (معبر رفح)
 هذا الأسبوع، مشيرًا إلى إمكانية استمرار مدة الحجر الصحي للقادمين لمدة 28 يوماً بدلاً من 21 يوماً، حسب التقييم الصحي.




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