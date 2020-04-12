الرئيس الإسرائيلي يرفض طلب "غانتس" بتمديد مدة التكليف لتشكيل الحكومة

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وزعيم (أزرق أبيض) بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت القناة 13، أن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رفض طلب بيني غانتس، بتمديد مدة التكليف لتشكيل الحكومة.



وتنتهي المهلة المحددة لغانتس الخاصة بتشكيل الحكومة، غداً الاثنين، حيث من المتوقع، أن يضطر الرئيس لنقل التفويض إلى (كنيست)، مما يمنح فرصة لأحد أعضائها، حال قام بجمع 61 توقيعاً للحصول على فرصة، لمحاولة تشكيل الحكومة.