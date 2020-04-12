الشرطة والأجهزة الأمنية تغلقان 40 محلاً تجارياً وتضبط ست مركبات في الخليل

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم 40 محلاً تجارياً، وضبطت ست مركبات؛ لعدم التزام أصحابها بإجراءات الطوارئ في مناطق مختلفة من محافظة الخليل.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه وضمن استمرار جهود الشرطة والأجهزة الأمنية المتواصلة في تطبيق إجراءات قانون الطوارئ، والحد من حركة المواطنين؛ لمنع تفشي الفيروس، فقد تم اليوم إغلاق 40 محلاً تجارياً، وضبط ست مركبات، وذلك لعدم التزام أصحابها بإجراءات الطوارئ.

وأضافت: أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المحال التجارية، وحجز المركبات المخالفة إدارياً، ومخالفة السائقين، وذلك حسب الأصول.

وقد حذرت المواطنين من عدم الالتزام بإجراءات الطوارئ، وفتح المحال التجارية، وقيادة المركبات دون ضرورة؛ نظراً لخطورة هذه المخالفات، التي تساهم بانتشار الوباء، وتهديد حياة المواطنين.

رام الله - دنيا الوطن