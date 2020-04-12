ملادينوف: عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة على الفلسطينيين بسبب (كورونا)

نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن وباء فيروس (كورونا) من المرجح، أن تكون له عواقب اجتماعية واقتصادية، وخيمة على الفلسطينيين.



وقال ملادينوف، في تصريح مقتضب: إنه يجب على الجميع العمل معاً لتجنب الانهيار الاقتصادي.



وكان المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، أوضح، أن السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، تواصل تنسيق ردودها عن كثب وبشكل بناء، الأمر الذي وصفه بـ "العامل الرئيسي في الاحتواء الذي تحقق حتى الآن".



وأكد، أن إسرائيل يسرت أيضاً دخول الإمدادات والمعدات الأساسية إلى غزة، منذ بداية الأزمة.