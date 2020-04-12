لجان الطوارئ تمنع مستوطنين من دخول أراضي "قراوة بني حسان" بسلفيت

مستوطنون

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رام الله - دنيا الوطن

منعت لجنة الطوارئ، في بلدة قراوة بني حسان، اليوم الأحد، مستوطنين، يتنقلون بين الأراضي من الدخول إلى أراضي المواطنين.



وأفادت لجنة الطوارئ المحلية، بأنها تعاملت مع مجموعة من المستوطنين، وقامت بإرجاعهم، ومنعهم من الدخول إلى قراوة بني حسان عن طريق "وادي عباس" شرقي البلدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).