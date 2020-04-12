"الأشغال" بغزة: ترشيح 207 وحدات سكنية مهدمة كلياً للإعمار والصرف المالي

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، ناجي سرحان، أنه تم الانتهاء من ترشيح ملفات 207 وحدات سكنية مهدمة كلياً في (العدوان الإسرائيلي لعام 2014) للإعمار، حيث تم تجهيز ملفاتهم للصرف المالي، ضمن منح المؤسسات الدولية، وكالة الغوث الدولية (أونروا) و(UNDP) و(UNOPS).



وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن طواقم الوزارة، عملت ضمن حالة الطوارئ من أجل تجهيز الوحدات السكنية لإعادة الإعمار، متوقعاً أن يتم الصرف قريباً من خلال البنوك، وفقاً لنظام حالة الطوارئ، الذي تعمل به البنوك الفلسطينية.



وأكد سرحان على أن العمل ضمن ملف الإعمار مستمر، ولم يتوقف، وأن نسبة الإنجاز بملف إعادة الإعمار وصلت إلى 90% من أصل 12 ألف وحدة سكنية، تعرضت للهدم الكلي في حرب 2014 وما قبلها وما بعدها.



وأشار وكيل وزارة الأشغال بغزة، إلى أن طواقم الوزارة الهندسية قامت خلال الأيام الماضية، بعمل حوالي 70 زيارة ميدانية فيما يخص حالات إعادة الإعمار، وتم ترشيح عدد من حالات الأضرار الجزئية، ضمن برامج الترميم بالوزارة.



وشدد سرحان على أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية، تعمل على مدار الساعة، وضمن حالة الطوارئ لإنجاز ملفات المواطنين والتسريع في الحالات العاجلة، متمنياً السلامة والأمان لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني.