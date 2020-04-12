شؤون فلسطينية

تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس

تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، بتسجيل 19 إصابة جديدة في منطقة سلوان- وادي حلوة- بالقدس.

جاء ذلك، في بيان صدر عنه بعد ظهر اليوم، أشار فيه الى تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة أهلنا في المدينة المقدسة، مشيراً إلى أن إجراءات الاحتلال، تحول دون تمكن الحكومة من رصد تطور الحالة الوبائية بين المواطنين بالمدينة، وأن الحكومة تتابع عن كثب أوضاع أهلنا واحتياجاتهم عبر المؤسسات والهيئات الرسمية، وخاصة وزارة شؤون القدس والمحافظة، والصعوبات التي تقف أمامهم خلال قيامهم بواجبهم في تقديم الخدمات لأهلنا، جراء المعيقات التي توضع من قبل سلطات الاحتلال، والتي كان آخرها اعتقال وزير القدس ومحافظها.

ووفق مصادر محلية، فإن عدد الإصابات في المدينة المحتلة، بلغ (36) إصابة، بينما تشير مصادر حقوقية إلى أن الإصابات بين أهلنا في القدس المحتلة تتراوح بين (65-70) حالة.

وإذ تتوجه الحكومة بالتحية إلى أهلنا المرابطين في المدينة، وتشكرهم على وعيهم، وسرعة استجابتهم للتعليمات والتدابير الوقائية، والتزامهم بالإعلان عن أية إصابة بينهم، فإنها تدين الإجراءات التي تعطل قيام الهيئات والمؤسسات الوطنية بواجباتها تجاه أهلنا، و تطالب المجتمع الدولي بالتدخل؛ لحمل إسرائيل كسلطة محتلة على الاضطلاع بمسؤولياتها وفق القانون الدولي.

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