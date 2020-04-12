"الداخلية" بغزة تُصدر بياناً "مهماً" حول آلية دخول العالقين في مصر للقطاع





ووفق ما نشرته وزارة الداخلية بغزة، على موقعها، ستكون ابتداء من يوم غد الاثنين حتى الخميس، ولمدة أربعة أيام، وذلك وفق الاعتبارات الآتية:



1. تم ترتيب الأسماء وفق الفئات، مع مراعاة كبار السن والمرضى، وسيتم تسهيل دخول الجميع بناء على ذلك، بحسب القدرة الاستيعابية لعمل المعبر، ومراكز الحجر الاحترازي، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري.



2. تم تجهيز أسماء الدفعة الأولى، التي ستدخل غداً الاثنين، وهم قرابة 300 مواطن، وجرى الاتصال بهم هاتفياً وإبلاغهم بالتواجد في (معبر رفح) صباح الاثنين.



3. نأمل من المواطنين المتواجدين في مصر الالتزام بهذه الآلية؛ وألا يتوجه للمعبر إلا من تم الاتصال به، حتى نتمكن من تقديم الخدمة التي تليق بأبناء شعبنا، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.



4. سيتم استكمال دخول باقي الدفعات خلال أيام عمل المعبر حتى الخميس المقبل، علماً بأنه سيتم الاتصال هاتفياً بكل دفعة قبل يوم من موعد دخولها.



5. ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المذكورة في رابط التسجيل الذي تم نشره مسبقاً؛ حرصاً على إتمام الإجراءات دون أية أضرار، علماً بأن جميع العائدين، سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة، وفق إجراءات وزارة الصحة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، للمواطنين العالقين في جمهورية مصر، والذين سجلوا بياناتهم عبر الرابط، الذي تم نشره مساء الخميس الماضي، بأنه سيتم فتح (معبر رفح) استثنائياً لإدخالهم على دفعات.