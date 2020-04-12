شؤون فلسطينية

مستوطنون يكسرون 50 شتلة زيتون في الخضر غرب بيت لحم

مستوطنون يكسرون 50 شتلة زيتون في الخضر غرب بيت لحم
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على تكسير أشتال زيتون في أراضي عين القسيس ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مستوطني (سيدي بوعز) المقامة على أراضي المواطنين، أقدموا على تكسير 50 شتلة زيتون، في أراضٍ تعود للمواطن صفي الدين محمد دعدوع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وصعّد المستوطنون من انتهاكاتهم بحق المزارعين وممتلكاتهم، خلال الفترة الأخيرة، وفي ظل حالة الطوارئ، التي فرضت على محافظة بيت لحم بدءاً من الخامس من الشهر المنصرم، وقطعوا وحطموا مئات الأشجار والأشتال في أراضي بلدات الخضر ووادي فوكين وحوسان ووادي رحال.

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