للاشتباه بإصابته بـ (كورونا).. مستوطنون يلقون عاملاً على قارعة الطريق غرب سلفيت

عمال فلسطينيون

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رام الله - دنيا الوطن

ألقى مستوطنون من (بركان) المقامة عنوة على أراضي محافظة سلفيت، اليوم الأحد، بعامل يبيت في المستوطنة منذ عدة أيام، على قارعة الطريق.



وأفاد بيان لمحافظ سلفيت، عبد الله كميل: بأن العامل كان يبيت في المستوطنة منذ فترة، وقام المستوطنون صباح اليوم، بإلقائه على قارعة الطريق، لأن عليه أعراض فيروس (كورونا)، وتم توجيه الطب الوقائي لفحصه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).