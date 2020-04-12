محافظ طولكرم يُشيد بسلسلة من المبادرات تجاه مستشفى ثابت ثابت الحكومي

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، بسلسة المبادرات من المواطنين والمجتمع، تجاه مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت الحكومي، بتركيب ممر تعقيم آلي على مدخل المستشفى الحكومي في طولكرم، بتبرع من شركة المركز الهندسي للماكينات في المحافظة.



وثمن في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تقديم مجموعة من الفرشات والمخدات، لصالح مستشفى الشهيد د. ثابت، بتبرع من والدة الأسير حاتم الجيوسي، ومحلات يوسف أبو بيح، وعدد من فاعلي الخير.



وأمنت نقابة الصيادلة فرع طولكرم، وبمتابعة مباشرة من المحافظ أبو بكر، مستلزمات وأدوية للمحجورين ومرافقيهم والمتواجدين في قسم العزل بمستشفى الشهيد د. ثابت ثابت، والتي تم تسليمها لإدارة المستشفى بمشاركة د. أكثم زيدان، رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الصيادلة في طولكرم.