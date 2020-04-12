إسبانيا: حالات الوفاة ترتفع مجدداً بعد ثلاثة أيام من التراجع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) مجدداً في إسبانيا، حيث توفي خلال 24 ساعة الماضية، 619 شخصاً.



ووفق ما نقلته وسائل إعلام عربية، فإن إجمالي الوفيات في البلاد، ارتفع إلى 16972 حالة، منذ تفشي الفيروس الفتاك في البلاد.



وفيما يتعلق بالإصابات، سجلت إسبانيا، 4167 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) والحصيلة، وصلت إلى 166019 حالة.



وشهدت البلاد تراجعاً في عدد الوفيات خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد قفزة استمرت يومين، فيما تعتبر إسبانيا ثالث دولة في العالم متضررة من تفشي الوباء.