اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وسلطان عُمان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جرى اتصال هاتفي، اليوم الأحد، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسلطان عُمان هيثم بن طارق.



واطمأن الرئيس عباس، خلال الاتصال الهاتفي، على سلطان عمان، وعلى الشعب العماني الشقيق، في ظل انتشار جائحة (كورونا) في المنطقة والعالم.



وتمنى الرئيس عباس موفور الصحة والعافية لسلطان عمان، معرباً عن ثقته بأن السلطنة، ستتجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر.



من جانبه، شكر سلطان عمان، الرئيس عباس على هذا الاتصال، واطمأن على صحته، متمنياً للشعب الفلسطيني دوام التقدم، وتحقيق آماله وتطلعاته بالحرية والاستقلال.



وأكد سلطان عمان، متانة العلاقات الأخوية بين فلسطين والسلطنة، وعلى مواقف بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية.