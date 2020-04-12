المالية: تم تأمين الموارد المالية اللازمة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة المالية، أنه تم تأمين الموارد المالية اللازمة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.



وكانت وزارة التنمية، أعلنت أنه سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لكافة المنتفعين في غزة والضفة والقدس، يوم الثلاثاء المقبل.



وأشارت إلى أن سلطة النقد، ستقوم بطرح الآلية الخاصة بصرف الأموال عبر البنوك، والصرافات الآلية، كما جرى الأمر مع رواتب الموظفين.