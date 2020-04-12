المكتب الحركي الطبي المركزي بفتح: لم نُستَشر وليس لنا علاقة بتدريب الأطباء

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر المكتب الحركي الطبي المركزي في المحافظات الجنوبية، التابع لحركة (فتح)، توضيحاً حول مشاركة عدد من الأطباء في قطاع غزة في تدريب بمستشفى إسرائيلي على كيفية مواجهة (كورونا).



وكتب المكتب الحركي، على صفحته بموقع (فيسبوك): "بخصوص الدورات التدريبية، التي عقدت داخل الخط الأخضر، فإننا بالمكتب المركزي لم نُستشر، وليس لنا بها علاقه من قريب أو بعيد".