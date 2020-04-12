القبض على سوري بتهمة الإساءة للسعوديين عبر (تويتر)

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، القبض على مواطن سوري، قالت إنه أساء للسعوديين، عبر حسابه بموقع (تويتر).



وقالت صحيفة (سبق) السعودية: إن المواطن السوري، نشر إساءات متعددة، قبل أن يتجه لحذف حسابه في محاولة للتخفي.



وأضافت الصحيفة، أن رجال الأمن، رصدوا ما جرى، ونجحوا في تحديد هويته، والقبض عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.