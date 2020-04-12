بقيمة مليون دولار.. "الزراعة" بغزة تقدم مساعدات عاجلة لقطاعي الإنتاج الحيواني والنباتي



يأتي ذلك؛ لتعزيز صمود المزارعين، ومربي قطاع الدجاج اللاحم في ظل أزمة (كورونا)، وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستمرار العملية الإنتاجية عن طريق دعم وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.



وذكرت الوزارة في بيان نشرته اليوم الأحد، عبر (فيسبوك)، أن قيمة المساعدات العاجلة، بلغت مليون دولار، بتمويل مباشر من لجنة متابعة العمل الحكومي، مشيرة إلى أنها ستُقدم على مراحل لكلا القطاعين الحيواني والنباتي.



وقالت الوزارة: إن نسبة 40% من هذا المبلغ، ستكون لمربي الدجاج اللاحم المتضررين من انتشار وباء (كورونا) ستوزع على مرحلتين، و60% لمزارعي الخضروات، سواء في الدفيئات الزراعية أو الحقل المفتوح، ستوزع أيضاً على مرحلتين أو ثلاث مراحل.



كما أوضحت "الزراعة" أنها ستبدأ بتوزيع المساعدات لمربي الدجاج اللاحم، وذلك من خلال تقديم أعلاف للمربين بشكل مباشر، لافتة إلى أن عدد المستفيدين في المرحلة الأولى يبلغ 428 مزارعاً.



ونوهت الوزارة إلى أنه تم اختيار المستفيدين، ضمن معايير وزارة الزراعة، لافتة إلى أن عملية توزيع المساعدات على مربي الدجاج اللاحم، ستبدأ خلال هذا الأسبوع، كما سيليه قطاع الإنتاج النباتي الذي من المقرر البدء بمساعدته خلال الشهر الجاري.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الزراعة بغزة، عن تقديم مساعدات عاجلة للعاملين في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وذلك لدعم هذا القطاع الحيوي والهام في ظل أزمة (كورونا)، وتعزيز صمود العاملين فيه.