لماذا تغيّب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية "إبراهيم ملحم" عن إيجاز (كورونا) اليومي؟

إبراهيم ملحم

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رام الله - دنيا الوطن

تغيّب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عن مؤتمر الإيجاز الحكومي المتعلق بمستجدات فيروس (كورونا) في فلسطين.



وخرج مسؤول ملف (كورونا) في فلسطين، كمال الشخرة، في المؤتمر صباح اليوم الأحد، وحيدا، حيث اعتاد المواطنون على خروج الرجلين معًا؛ إلا في حال كان هنالك اجتماع لمجلس الوزراء فيخرج الشخرة بصحبة المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر.



وقال الشخرة، في بداية المؤتمر: "نعتذر عن عدم خروج الاخ ابراهيم ملحم بسبب التعب وهو غير مصاب بفيروس (كورونا)".



وأوضح أنه لا يوجد صراع على السبق الصحفي ومن سيعلن الحالات أولًا، مضيفًا: اصدار النتائج من الوزيرة مي كيلة تم بالتوافق مع الاخ ابراهيم ملحم وجميعنا نؤدي واجباتنا.