اللجنة الوطنية: (ألكسو) تدعم تنفيذ أنشطة وبرامج ثقافية فلسطينية بظل أزمة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، في بيان لها اليوم الخميس، عن تقديم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، دعماً لتنفيذ أنشطة وبرامج ثقافية فلسطينية في ظل أزمة جائحة (كورونا)، وذلك لصالح وزارة الثقافة الفلسطينية.





وأضافت اللجنة الوطنية في بيانها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذا الدعم لوزارة الثقافة الفلسطينية، يأتي لمساعدتها على الاضطلاع بالتحديات الكبيرة باستمرار البرامج والأنشطة الثقافية ضمن خطتها للتعامل مع تداعيات انتشار جائحة (كورونا)، التي جاءت كمبادرة فلسطينية للحد من انعكاسات (كورونا) على القطاع الثقافي، وأضافت اللجنة أيضاً أن (ألكسو) قد عممت هذه المبادرة على اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الدول العربية، وأعضاء اللجنة الدائمة للثقافة العربية كتجربة ريادية.





وسيخصص جزء من هذا الدعم لاقتناء أجهزة ومعدات تكنولوجية للتواصل عن بعد، وهو ما ينسجم أيضا مع دور المنظمة العربية (ألكسو) في الإطار العربي في مجالات عملها، بمواجهة الظروف المحيطة بانتشار الجائحة، مما يتطلب وضع خطط طارئة تواكب الأحداث، وتوجهها لتعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمنصات الرقمية ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتخفيف من تأثيرات الحجر الصحي الوقائي على مختلف الشرائح من خلال تنفيذ أنشطة فكرية وفنية وإبداعية.



