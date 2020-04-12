"التنمية" تتسلم 1040 طرداً غذائياً من جمعية قطر الخيرية لدعم الأسر الفقيرة

رام الله - دنيا الوطنثمنت وزراة التنمية الاجتماعية، الاستجابة السريعة والطارئة من قبل جمعية قطر الخيرية، بناءً على مذكرة التفاهم بين الجانبين، وفي ظل الظروف الطارىة والتدخلات العاجلة، التي تقوم بها وزارة التنمية مع المؤسسات الشريكة، حيث قدمت الجمعية التدخل الأول من دفعة الطرود الغذائية، بنحو 1040 طرداً لمديريات التنمية في بيت لحم، ورام الله، وجنين، ونابلس، وطولكرم، لمساعدة العائلات الأكثر احتياجًا، والمستفيدة من وزارة التنمية الاجتماعية.وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ذلك يأتي ضمن توجيهات الوزير د. أحمد مجدلاني، بالتكاملية بين الوزارة والمؤسسات الشريكة، مؤكدة على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة قطر الخيرية، فى إطار توفير احتياجات الأسر الفقيرة، وأن الوزارة ومن منطلق مسؤولياتها الاجتماعية، واستراتيجيتها التنموية، تفتح باب شراكاتها الإستراتيجية مع كافة الجمعيات والمؤسسات والهيئات الخيرية المحلية والعربية والدولية، لضمان تقديم خدمات تنموية وإغاثية متكاملة للمستفيدين، وخصوصاً في ظل الأزمة الحالية.ودعت الوزارة إلى المزيد من تكاتف الجهود الاجتماعية، لتعزيز وخلق متطلبات الصمود الاجتماعي والصمود السياسي في ظل الأزمة التي تواجهها البلاد، والتي تتطلب انفتاحاً أكثر، وتجميعاً لكل الإمكانيات، وترشيدها في الطرق الصحيحة، التي تخدم الفئات الفقيرة.