رئيس الوزراء البريطاني للأطباء: مدين لكم بحياتي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بما قام به الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن، وعبّر عن "عجزه" على شكرهم للرعاية التي أولوه إياها، قائلاً: إنه مدين لهم بحياته.



وقال جونسون، بعد الرعاية التي تلقاها من الأطباء والممرضات خلال فترة علاجه من فيروس (كورونا): "لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية، فأنا مدين لهم بحياتي".



ووفق وكالة (رويترز) فقد كان رئيس الوزراء البريطاني قضى، السبت، ليلته السابعة في مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، بعد دخوله إليه يوم الأحد الماضي، إثر تدهور حالته الصحية، في أعقاب 10 أيام من العزل الذاتي المنزلي بعد النتيجة الإيجابية للإصابة بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 9900 بريطاني، وأصاب نحو 80 ألفاً آخرين.



وظلّ جونسون تحت العناية المركزة لمدة 3 ليال، ثم نقل إلى جناح المستشفى العادي، بعد تعافيه وتجاوزه مرحلة صعبة من المرض.