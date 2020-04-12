"الصحة العالمية" في العراق تنفي تجاوز ذروة الإصابات بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننفت منظمة الصحة العالمية في العراق، ما نسب إليها، وتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام، بأن العراق غادر ذروة الإصابات بفيروس (كورونا)، وهو يتجه نحو السيطرة عليه.ودعت المنظمة المؤسسات الإعلامية إلى توخي الحذر، عند نقل الأخبار المتداولة دون مصدر موثق، وفق ما نشرت عبر حسابها بموقع (تويتر).وكان ممثل الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، قد رهن بقاء البلاد في وضع جيد بشأن السيطرة على فيروس (كورونا) باستمرار الالتزام بالتدابير الوقائية في الأيام العشرة المقبلة.