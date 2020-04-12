قوات الاحتلال تعتقل طفلاً وشاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة بالخليل وبيت لحم

اعتقال طفل - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلاً من بيت أمر شمال الخليل، وشاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة غرب بيت لحم.



وقال الناشط الإعلامي محمد عوض: إن قوات الاحتلال، داهمت منطقة "شعب السير" جنوب غرب البلدة، واقتحمت منازل المواطنين، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الطفل بهاء رائد مقبل (17 عاماً)، ونقلته إلى مستوطنة (كرمي تسور) المقامة على أراضي المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة، من بلدة نحالين، غرب بيت لحم.



وأفاد رئيس مجلس بلدي نحالين، صبحي زيدان، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب محمد طه فنون، في العشرينيات من عمره، ويعاني صعوبات في النطق، بعد أن داهمت منزل عمه وسط البلدة.



وأضاف: أن جنود الاحتلال، تعمدوا البصق على الأرض والجدران، خلال اقتحامهم تلك المنطقة.