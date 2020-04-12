وزارة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة بفيروس (كورونا) في فلسطين، كما تم تسجيل حالة شفاء جديدة لحالة من الضفة، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 48.



وقال الشخرة خلال الإيجاز الحكومي الصحفي، المتعلق بإحصائيات فيروس (كورونا) في فلسطين: إن 521 فحصًا أجري خلال 24 ساعة الماضية جميعها سلبية.



وفي سياق آخر، أوضح الشخرة، أنه لا يوجد صراع على السبق الصحفي، ومن سيعلن الحالات أولًا، متابعاً: إصدار النتائج من الوزيرة مي الكيلة، تم بالتوافق مع الأخ إبراهيم ملحم، وجميعنا نؤدي واجباتنا.



وأضاف: اللجنة الإعلامية، سترى كيفية صدور النتائج، وسيبقى المؤتمر الصحفي كما هو.