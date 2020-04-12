هل جثة المتوفى بفيروس (كورونا) تنقل العدوى؟ الصحة المصرية تُوضّح

بمداخلة هاتفية، أجراها مع الإعلامي المصري، عمرو أديب على قناة (MBC): إنه

رام الله - دنيا الوطنتحدث خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، عن إجراءات نقل جثة المتوفى بفيروس (كورونا) بعد الغسل والتكفين.وقال مجاهد،يتم تنفيذها بالطريقة الشرعية المتعارف عليها، ويكون الكفن له 3 طبقات، ويتم أيضاً وضعه داخل كيس، ويكون هذا الكيس غير منفذ للسوائل، وبنحط عليه علامة خطر الإصابة بالعدوى، ويتم توضيح هذا بأوراق رسمية، وتوضع الجثة داخل صندوق مغلق، وببقى قابل للتنظيف والتطهير ويتم تسليمه للأهل لنقله.وأضاف: "التعامل مع حالات الوفاة بمرض (كورونا) له إجراءات وقائية لازم تتبع، منذ وجود الجثة في المستشفى، الذي توفت فيه او المكان أو ثلاجة حفظ الموتى، لغاية إجراءات الغسل والتكفين إلى الدفن كلها إجراءات لابد أن تتبع ومسؤولية وزارة الصحة إلى حين تسليم الجثة إلى أهل المتوفى لدفنه".وتابع: "نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى، الجثة تنشال بطريقة معينة بملائة محيطة بالجثة، وتنقل على ترولي تطهر بعد ذلك وتنظف طبعاً من يقوم بذلك بيكونوا لابسين الواقيات الشخصية الكاملة، القائم بتغسيل الحالة أو الجثمان يرتدي أيضاً الواقيات الشخصية، ولو في رغبة من الأهل، أن يحضر أحد طبعاً بيكون واقف على بعد متر ليساعد من يقوم بعملية التغسيل، ويرتدي أيضاً الواقيات الشخصية المناسبة".وأوضح مجاهد، أن "الجثة لا تسبب العدوى إطلاقاً في حال الاتمام من الإجراءات التي ذكرتها، ولازم هذه الإجراءات تتبع وفي حال اتباعها يبقى الوضع آمناً 100%، (بعد الدفن) إطلاقاً ومستحيلاً أن تنتقل العدوى".