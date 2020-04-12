روسيا تُسجل أكبر ارتفاع يومي بحالات الوفاة والإصابة بفيروس (كورونا)

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

فيما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بدء تفشي فيروس (كورونا) المستجد في روسيا، سجلت السلطات الصحية، خلال الساعات الـ 24 الماضية 24 وفاة، و2186 إصابة جديدة بالفيروس.



وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة (كورونا) في روسيا في تقريرها اليومي الأحد، أن حصيلة الوفيات بالفيروس، ارتفعت منذ أمس من 106 حتى 130 شخصاً، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 15770 حالة، وانتشرت العدوى في 82 من أقاليم البلاد.



وسجلت الإصابات الجديدة في 52 إقليماً روسياً، وتعود معظمها (1306) إلى العاصمة موسكو و270 أخرى إلى مقاطعتها.



وتماثل 246 مريضاً للشفاء من الفيروس منذ أمس، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1291 شخصاً، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأجرت السلطات الروسية، حتى الآن 1.2 مليون فحص لـ (كورونا).