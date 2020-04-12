عاجل

  • الصين:مدينة هاربين شمال شرق البلاد ستفرض حجرا لـ 14 يوما بعد تسجيل حالات (كورونا)

  • الهند: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 8356 وعدد الوفيات إلى 273 وشفاء 716

  • الفلبين: 50 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) و220 إصابة

  • إندونيسيا: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و46 وفاة

  • ماليزيا: تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) و153 إصابة

  • ماليزيا: تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد الإصابات إلى 4683

  • بلجيكا: تسجيل 1629 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد الإصابات إلى 29647

  • بلجيكا: تسجيل 268 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد الوفيات إلى 3614

  • الكويت: تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليصل الإجمالي إلى 1234

  • المغرب: تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد الإصابات إلى 1617

  • إسبانيا: تسجيل 619 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد الوفيات إلى 16972

عربي

شاهد: مصريون يُحاولون منع دفن طبيبة تُوفيت بفيروس (كورونا) بإحدى القرى

شاهد: مصريون يُحاولون منع دفن طبيبة تُوفيت بفيروس (كورونا) بإحدى القرى
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة المصرية، مساء يوم السبت، القبض على 23 شخصاً، حاولوا منع مراسم دفن امرأة، توفيت نتيجة إصابتها بفيروس (كورونا) المستجد في قرية بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن المرأة وهي طبيبة بالمعاش، توفيت عن عمر (64 عاماً) في مستشفى عزل خاص بحالات (كورونا) بمحافظة الإسماعيلية بمنطقة قناة السويس، ونقل جثمانها في سيارة إسعاف إلى القرية التي كانت تعيش فيها؛ لدفنها في مقابر الأسرة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ما قيل إنهم عشرات من أهالي قرية (شبرا البهو) بالدقهلية، وهم يعترضون سبيل سيارة الإسعاف، ويحاولون منعها من الوصول للمقابر قبل أن تتدخل قوات الشرطة، وتفرق المتجمهرين بالغاز المسيل للدموع، وتلقي القبض على عدد منهم، ودفنت المرأة بعد ذلك تحت إشراف فريق طبي، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وقال بيان وزارة الداخلية: إن الأهالي أقدموا على ذلك "استجابة للشائعات ودعوات التحريض... بدعوى منع انتشار المرض". وذكر بيان للنيابة العامة، أن النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

وأثارت الواقعة موجة استياء كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسلطت وسائل الإعلام الضوء عليها، واستضافت عدة خبراء، أكدوا على عدم انتقال المرض من الجثث بعد دفنها، خاصة أنها تخضع قبل دفنها لإجراءات صحية، تحت إشراف طواقم الطب الوقائي.

وذكرت تقارير صحفية، أن وقائع مشابهة، حدثت في مناطق أخرى خلال الأيام القليلة الماضية.

وتوعدت وزارة الداخلية في بيانها يوم الجمعة، بأنها ستتصدى بكل حزم وحسم لأية محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس.

واستنكرت الهيئات الدينية في مصر واقعة يوم السبت، وغيرها من حوادث التنمر بمرضى (كورونا) والطواقم الطبية المتعاملة معهم.

وقال الأزهر في بيان: إن "الإصابة بفيروس (كورونا) ليست ذنباً أو خطيئة، ينبغي على المُصاب بها إخفاءها عن الناس، كي لا يُعيّر"، وشدد على "حرمة إيذاء المُصاب بفيروس (كورونا)، أو الإساءة إليه ولو بنظرة، أو امتهان من تُوفي جراءه، وبوجوب إكرام بني الإنسان في حياتهم وبعد موتهم".

وقال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، في تعليق على صفحته على (فيسبوك) "مشهد بعيد كل البعد عن الأخلاق والإنسانية والدين، إن إنسانيتنا توجب على الجميع الالتزام بالتضامن الإنساني، برفع الوصمة عن المرض، وكفالة المتضررين، وإكرام من ماتوا بسرعة دفنهم والدعاء لهم".

وأصدر مفتي الجمهورية بياناً عاجلاً بشأن تعدد واقعة رفض بعض المواطنين دفن "شهداء" فيروس (كورونا) ندد فيه بما وصفه "بالأساليب الغوغائية من الاعتراض علي دفن شهداء فيروس (كورونا) التي لا تمت إلى ديننا، ولا إلى قيمنا، ولا إلى أخلاقنا بأدنى صلة".

وأضاف قائلاً في البيان: "لا يجوز بحال من الأحوال ارتكاب الأفعال المُشينة من التنمر، الذي يعاني منه مرضى (كورونا) شفاهم الله، أو التجمهر الذي يعاني منه أهل الميت، رحمه الله عند دفنه".

 

أخبار ذات صلة

القبض على سوري بتهمة الإساءة للسعوديين عبر (تويتر)

القبض على سوري بتهمة الإساءة للسعوديين عبر (تويتر)

&#34;الصحة العالمية&#34; في العراق تنفي تجاوز ذروة الإصابات بفيروس (كورونا)

"الصحة العالمية" في العراق تنفي تجاوز ذروة الإصابات بفيروس (كورونا)

هل جثة المتوفى بفيروس (كورونا) تنقل العدوى؟ الصحة المصرية تُوضّح

هل جثة المتوفى بفيروس (كورونا) تنقل العدوى؟ الصحة المصرية تُوضّح

الأردن.. انتهاء حظر التجوال الشامل

الأردن.. انتهاء حظر التجوال الشامل

عُمان: 53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

عُمان: 53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

صحيفة: قناة &#34;الغد&#34; تفصل 100 موظف وصحفي

صحيفة: قناة "الغد" تفصل 100 موظف وصحفي

قرار جديد من الملك سلمان للحد من انتشار فيروس (كورونا) في السعودية

قرار جديد من الملك سلمان للحد من انتشار فيروس (كورونا) في السعودية

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السودان

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وسلطان عُمان

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وسلطان عُمان

بقيمة مليون دولار.. &#34;الزراعة&#34; بغزة تقدم مساعدات عاجلة لقطاعي الإنتاج الحيواني والنباتي

بقيمة مليون دولار.. "الزراعة" بغزة تقدم مساعدات عاجلة لقطاعي الإنتاج الحيواني والنباتي

موقع إسرائيلي: حوامة من خانيونس دخلت أجواء غلاف غزة

موقع إسرائيلي: حوامة من خانيونس دخلت أجواء غلاف غزة

اللجنة الوطنية: (ألكسو) تدعم تنفيذ أنشطة وبرامج ثقافية فلسطينية بظل أزمة (كورونا)

اللجنة الوطنية: (ألكسو) تدعم تنفيذ أنشطة وبرامج ثقافية فلسطينية بظل أزمة (كورونا)

&#34;التنمية&#34; تتسلم 1040 طرداً غذائياً من جمعية قطر الخيرية لدعم الأسر الفقيرة

"التنمية" تتسلم 1040 طرداً غذائياً من جمعية قطر الخيرية لدعم الأسر الفقيرة

قوات الاحتلال تعتقل طفلاً وشاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة بالخليل وبيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل طفلاً وشاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة بالخليل وبيت لحم

زوارق الاحتلال تُطارد مراكب الصيد في بحر شمال القطاع

زوارق الاحتلال تُطارد مراكب الصيد في بحر شمال القطاع

ضبط شخص يُهرب كمية من المخدرات في طولكرم

ضبط شخص يُهرب كمية من المخدرات في طولكرم

منوعات

فنان مصري يثير الجدل بانتقاده الزعيم

فنان مصري يثير الجدل بانتقاده الزعيم

مفاجأة في كليب إليسا.. شاهد من شاركها الغناء؟

مفاجأة في كليب إليسا.. شاهد من شاركها الغناء؟

أول رد من ميساء مغربي حول أنباء تورطها بقضية مخدرات في دبي

أول رد من ميساء مغربي حول أنباء تورطها بقضية مخدرات في دبي

ما حقيقة إصابة منى زكي بفيروس كورونا؟

ما حقيقة إصابة منى زكي بفيروس كورونا؟

هناء نصور تعلن شفاءها من &#34;كورونا&#34; وتكشف وصفة علاجها بالطب البديل

هناء نصور تعلن شفاءها من "كورونا" وتكشف وصفة علاجها بالطب البديل

بعد أيام من استغاثته بتامر حسني‎‎.. وفاة الملحن المصري خالد عادل

بعد أيام من استغاثته بتامر حسني‎‎.. وفاة الملحن المصري خالد عادل

بعد رفض دفن طبيبة.. تصرف غير متوقع من عمرو سعد بمقابر عائلته

بعد رفض دفن طبيبة.. تصرف غير متوقع من عمرو سعد بمقابر عائلته

صلاة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بين متابعيها

صلاة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بين متابعيها

شاهد: نصيحة دينية من حليمة بولند تثير سخرية مُتابعيها

شاهد: نصيحة دينية من حليمة بولند تثير سخرية مُتابعيها

خالد مقداد يصدم الجمهور بخبر أبكى ابنته &#34;جنى&#34;

خالد مقداد يصدم الجمهور بخبر أبكى ابنته "جنى"

عربي

القبض على سوري بتهمة الإساءة للسعوديين عبر (تويتر)

القبض على سوري بتهمة الإساءة للسعوديين عبر (تويتر)

&#34;الصحة العالمية&#34; في العراق تنفي تجاوز ذروة الإصابات بفيروس (كورونا)

"الصحة العالمية" في العراق تنفي تجاوز ذروة الإصابات بفيروس (كورونا)

الأردن.. انتهاء حظر التجوال الشامل

الأردن.. انتهاء حظر التجوال الشامل

عُمان: 53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

عُمان: 53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)