الأردن.. انتهاء حظر التجوال الشامل

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رام الله - دنيا الوطن

أنهى الأردن مع دخول منتصف الليلة الماضية، فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، والتي منع خلالها المواطنون من مغادرة منازلهم كلياً.



ووفق صحيفة (الغد)، فإنه بانتهاء الحظر، الذي استمر 48 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى السادسة مساء.



ورصدت الأجهزة الأمنية، التزاماً كبيراً من المواطنين بحظر التجوال الشامل، خلال اليومين الماضيين.



وسجل الأردن، حتى يوم أمس السبت 381 إصابة بـ (كورونا)، حسب البيانات الرسمية.