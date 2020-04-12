ضبط شخص يُهرب كمية من المخدرات في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
ضبط جهاز المخابرات العامة، وبالتعاون مع مكافحه المخدرات في طولكرم، أحد الأشخاص، وهو يقوم بتهريب كمية من المخدرات (105.9 غم) من نوع نايس، وذلك بالقرب من إحدى فتحات الشيك قرب منطقة (فرعون).
ضبط جهاز المخابرات العامة، وبالتعاون مع مكافحه المخدرات في طولكرم، أحد الأشخاص، وهو يقوم بتهريب كمية من المخدرات (105.9 غم) من نوع نايس، وذلك بالقرب من إحدى فتحات الشيك قرب منطقة (فرعون).
وتم التحفظ على الشخص، والمواد المضبوطة، وتحويله للجهات المعنية؛ لأخذ المقتضى القانوني بحقه.
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