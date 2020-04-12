ضبط شخص يُهرب كمية من المخدرات في طولكرم

وتم التحفظ على الشخص، والمواد المضبوطة، وتحويله للجهات المعنية؛ لأخذ المقتضى القانوني بحقه.



رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز المخابرات العامة، وبالتعاون مع مكافحه المخدرات في طولكرم، أحد الأشخاص، وهو يقوم بتهريب كمية من المخدرات (105.9 غم) من نوع نايس، وذلك بالقرب من إحدى فتحات الشيك قرب منطقة (فرعون).