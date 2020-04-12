رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة يُشيد بأداء طواقم العمل بالمختبر المركزي





وأشاد عوض، وفق تصريح من وزارة الصحة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأداء طواقم العمل في المختبر، واصفاً إياهم بخط الدفاع الأول في مواجهة جائحة (كورونا).



كما وعبر عن شكره وتقديره للعاملين في المختبر، الذين يواصلون العمل منذ بداية الأزمة، وحتى أوقات متأخرة يومياً؛ لمتابعة إتمام فحص العينات.





رام الله - دنيا الوطنتفقد رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، د. محمد عوض، وبمرافقة وكيل وزارة الصحة، د .يوسف أبو الريش، المختبر المركزي بوزارة الصحة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.