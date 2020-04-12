حسن خريشة: حصار غزة قد يكون حكمة ربانية لدفع البلاء عنها



وأضاف خريشة: أن الشعب الفلسطيني الذي عانى ويعاني من الاحتلال، يجب أن يتم تكريمه على صموده، وأن تشحذ الهمم من أجل تقديم كل ما يمكن تقديمه له ليبقى قوياً، مشدداً على ضرورة الاهتمام بشكل أكبر في قطاع غزة، الذي عانى ويعاني من الحصار، داعياً لدعم صمود غزة، وتعزيز قدرتها على مواجهة (كورونا).



وتابع خريشة: إن حصار غزة، قد يكون حكمة ربانية لدفع البلاء عنها، الأمر الذي لا يعني التراخي في كسره وفكه وإرسال كل مقومات الصمود لغزة، واتخاذ الإجراءات في سبيل ذلك، وعلى رأسها إعادة الرواتب، وصرفها كاملة، ورفع التقاعد المالي، وغيره من إجراءات عقابية.



وأشاد خريشة بتعامل الجهات الرسمية والشعب الفلسطيني مع جائحة (كورونا)، موضحاً أن التزام المواطنين بتعليمات الجهات المختصة، ساهم بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس، لاسيما حظر التجول، والتزام البيوت.



وأشار خريشة إلى أن الشعب الفلسطيني، يعلم تماماً ما يعني حظر التجول، بسبب الاحتلال وسياساته، لذا فإن الشعب الفلسطيني يدرك أهمية مواجهة الخطر، ويبقى على الجهات الرسمية، وذات الاختصاص، تعزيز صموده.



وفي موضع إرسال حصص قطاع غزة من الأدوية والمستهلكات الطبية والشرائح والعينات الطبية الخاصة بفحص فيروس (كورونا)، قال خريشة: إنه لا يوجد مسؤول فلسطيني، يقبل أن يتفشى المرض بقطاع غزة، وأن الجميع معنى بخلو كل فلسطين من هذه الجائحة.



وبين أن تأخر رام الله بإرسال عينات وشرائح فحص (كورونا) ينطلق من شحها برام الله أيضاً، ولكنها سترسل بشكل عاجل في حال توفرت وبأقرب وقت، مبيناً أن فلسطين بشكل عام لا زالت تسيطر على المرض، رغم الإمكانات القليلة والبسيطة، وأعطت درساً للعالم في الأخلاق، وبالالتزام بالتعليمات لمواجهة الفيروس.



ودعا إلى استثمار هذه الجائحة؛ لتكون رافعة للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتفويت الفرصة على كل المتربصين بشعبنا خاصة الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطندعا السياسي المعروف، د. حسن خريشة، الرئيس محمود عباس والحكومة، لاتخاذ إجراءات "جريئة" لمواجهة جائحة (كورونا)، والتعامل مع الشعب الفلسطيني كافة من مسافة واحدة وبعدالة، وعدم التمييز والتفرقة بين شرائحه ومكوناته على أي أساس أو اعتبار.وطالب خريشة، الرئيس عباس، بإعادة رواتب الموظفين، الذين أقدمت حكومته على قطعها، وكذلك إعادة مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى، وغيرهم من الفئات المتضررة، وتوحيد نسبة الصرف بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفع التقاعد المالي، كما وعد محمد اشتية مؤخراً.وأكد خريشة، على ضرورة أن تتجلى روح الوحدة والتعاضد والتعاون، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، خاصة وأن هذه الجائحة، تستهدف الجميع دون استثناء، ودون تمييز بين قوي أو ضعيف، وأنها فرصة ليثبت الجميع مدى وطنيته وصدق انتمائه لكل ما هو فلسطيني، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.وقال: "إن مقدرات الشعب الفلسطيني، يجب أن تخدم كل الشعب الفلسطيني، لذا ادعو السلطة للتعاطي مع الشعب الفلسطيني كوحدة واحدة، وأن يتم توزيع مقدراته، والدخل الوطني بعدالة، تعزيزاً لصمود الجميع".