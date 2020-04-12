عُمان: 53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





كما قررت استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة، حتى إشعار آخر، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود القائمة في خدمة التعلّم عن بُعد، عبر المنصّات التعليمية.





رام الله - دنيا الوطنسجلت سلطنة عُمان، صباح اليوم الأحد، 53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 599.وكانت عمان قررت الأربعاء الماضي، إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكّم والسيطرة، في محاولة لمنع تفشي فيروس (كورونا) في البلاد.