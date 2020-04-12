بدءاً من اليوم.. إسرائيل تُلزم جميع سكانها بارتداء كمامات واقية



ووفق قرارات الحكومة الإسرائيلية، فإن كل مستخدميْن، يعملان في غرفة واحدة، يجب أن يحافظا على مسافة مترين بينهما، والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في وضع الكمامات بسبب عوائق جوهرية.



إلى ذلك، قررت الحكومة فرض قيود إضافية على عدة أحياء للمتشددين دينياً في القدس، ابتداءً من منتصف اليوم، فيما يسمح للسكان بالتنقل داخل الأحياء، ولكن ليس بينها، باستثناء حالات الطوارئ.



ومن المقرر، أن يصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، في جلسة هاتفية صباح اليوم، على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إحالة جميع المواطنين الإسرائيليين العائدين من الخارج إلى إسرائيل إلى الحجر الصحي في الفنادق المخصصة لذلك.



وستمول الحكومة الإسرائيلية، النفقات الخاصة بهذا الموضوع،

وذلك بعد أن تراجع نتنياهو عن الاقتراح الأولي، بأن يدفع المواطنون أنفسهم هذه النفقات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



هذا وقد ارتفع عدد وفيات (كورونا) في إسرائيل إلى 101 والمصابين 10743 شخصاً، بينهم 129 مربوطاً بجهاز التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنبدءاً من اليوم، يُلزم جميع السكان في إسرائيل بارتداء كمامات واقية في الحيز العام، فيما يُستثنى من ذلك الأطفال دون السادسة من العمر، ومن يسافر لوحده في مركبة أو ركاب يقطنون في ذات المنزل.