عاجل

  • الإعلام الإسرائيلي: رصد حوامة اخترقت أجواء الغلاف من منطقة خانيونس لمسافة حوالي 20 متراً

دولي

بدءاً من اليوم.. إسرائيل تُلزم جميع سكانها بارتداء كمامات واقية

بدءاً من اليوم.. إسرائيل تُلزم جميع سكانها بارتداء كمامات واقية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بدءاً من اليوم، يُلزم جميع السكان في إسرائيل بارتداء كمامات واقية في الحيز العام، فيما يُستثنى من ذلك الأطفال دون السادسة من العمر، ومن يسافر لوحده في مركبة أو ركاب يقطنون في ذات المنزل.

ووفق قرارات الحكومة الإسرائيلية، فإن كل مستخدميْن، يعملان في غرفة واحدة، يجب أن يحافظا على مسافة مترين بينهما، والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في وضع الكمامات بسبب عوائق جوهرية.

إلى ذلك، قررت الحكومة فرض قيود إضافية على عدة أحياء للمتشددين دينياً في القدس، ابتداءً من منتصف اليوم، فيما يسمح للسكان بالتنقل داخل الأحياء، ولكن ليس بينها، باستثناء حالات الطوارئ.

ومن المقرر، أن يصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، في جلسة هاتفية صباح اليوم، على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إحالة جميع المواطنين الإسرائيليين العائدين من الخارج إلى إسرائيل إلى الحجر الصحي في الفنادق المخصصة لذلك.

وستمول الحكومة الإسرائيلية، النفقات الخاصة بهذا الموضوع،
وذلك بعد أن تراجع نتنياهو عن الاقتراح الأولي، بأن يدفع المواطنون أنفسهم هذه النفقات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

هذا وقد ارتفع عدد وفيات (كورونا) في إسرائيل إلى 101 والمصابين 10743 شخصاً، بينهم 129 مربوطاً بجهاز التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء البريطاني للأطباء: مدين لكم بحياتي

رئيس الوزراء البريطاني للأطباء: مدين لكم بحياتي

روسيا تُسجل أكبر ارتفاع يومي بحالات الوفاة والإصابة بفيروس (كورونا)

روسيا تُسجل أكبر ارتفاع يومي بحالات الوفاة والإصابة بفيروس (كورونا)

لليوم الثالث على التوالي.. تسجيل انخفاض بعدد المرضى بأقسام الإنعاش في فرنسا

لليوم الثالث على التوالي.. تسجيل انخفاض بعدد المرضى بأقسام الإنعاش في فرنسا

ملك تايلند يُنهي حجره الصحي مع 20 من جواريه

ملك تايلند يُنهي حجره الصحي مع 20 من جواريه

ترامب: نُواجه وضعًا غير مسبوق

ترامب: نُواجه وضعًا غير مسبوق

ألمانيا تُسجّل 129 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

ألمانيا تُسجّل 129 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الولايات المتحدة تُواصل تسجيل الأرقام &#34;المُفزعة&#34; بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الولايات المتحدة تُواصل تسجيل الأرقام "المُفزعة" بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الصين تُسجّل قفزة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

الصين تُسجّل قفزة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تُطارد مراكب الصيد في بحر شمال القطاع

زوارق الاحتلال تُطارد مراكب الصيد في بحر شمال القطاع

ضبط شخص يُهرب كمية من المخدرات في طولكرم

ضبط شخص يُهرب كمية من المخدرات في طولكرم

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب بدل المياومة عن شهر فبراير الماضي

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب بدل المياومة عن شهر فبراير الماضي

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة يُشيد بأداء طواقم العمل بالمختبر المركزي

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة يُشيد بأداء طواقم العمل بالمختبر المركزي

حسن خريشة: حصار غزة قد يكون حكمة ربانية لدفع البلاء عنها

حسن خريشة: حصار غزة قد يكون حكمة ربانية لدفع البلاء عنها

تعرّف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الأحد

تعرّف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الأحد

الكنائس الغربية تحتفل بعيد الفصح والشرقية بـ &#34;أحد الشعانين&#34;

الكنائس الغربية تحتفل بعيد الفصح والشرقية بـ "أحد الشعانين"

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة في حادثي سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابة واحدة في حادثي سير خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

مفاجأة في كليب إليسا.. شاهد من شاركها الغناء؟

مفاجأة في كليب إليسا.. شاهد من شاركها الغناء؟

أول رد من ميساء مغربي حول أنباء تورطها بقضية مخدرات في دبي

أول رد من ميساء مغربي حول أنباء تورطها بقضية مخدرات في دبي

ما حقيقة إصابة منى زكي بفيروس كورونا؟

ما حقيقة إصابة منى زكي بفيروس كورونا؟

هناء نصور تعلن شفاءها من &#34;كورونا&#34; وتكشف وصفة علاجها بالطب البديل

هناء نصور تعلن شفاءها من "كورونا" وتكشف وصفة علاجها بالطب البديل

بعد أيام من استغاثته بتامر حسني‎‎.. وفاة الملحن المصري خالد عادل

بعد أيام من استغاثته بتامر حسني‎‎.. وفاة الملحن المصري خالد عادل

بعد رفض دفن طبيبة.. تصرف غير متوقع من عمرو سعد بمقابر عائلته

بعد رفض دفن طبيبة.. تصرف غير متوقع من عمرو سعد بمقابر عائلته

صلاة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بين متابعيها

صلاة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بين متابعيها

شاهد: نصيحة دينية من حليمة بولند تثير سخرية مُتابعيها

شاهد: نصيحة دينية من حليمة بولند تثير سخرية مُتابعيها

خالد مقداد يصدم الجمهور بخبر أبكى ابنته &#34;جنى&#34;

خالد مقداد يصدم الجمهور بخبر أبكى ابنته "جنى"

أصالة تُحرج ابنتها شام الذهبي في بث مُباشر

أصالة تُحرج ابنتها شام الذهبي في بث مُباشر

عربي

الأردن.. انتهاء حظر التجوال الشامل

الأردن.. انتهاء حظر التجوال الشامل

عُمان: 53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

عُمان: 53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السودان

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السودان

السلطات الجزائرية تنفي وفاة 12 سجينا بفيروس كورونا

السلطات الجزائرية تنفي وفاة 12 سجينا بفيروس كورونا