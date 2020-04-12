تعرّف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

ما زالت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الأحد 12 نيسان/ أبريل 2020، تشهد ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم، 11 شيكلاً، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 22 شيكلاً بينما كبدة الدجاج 16 شيكلاً، وفخذ الدجاج 12 شيكلاً، وكيلو جناح الدجاج 10 شواكل.



وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم الأحد:



1 - كيلو الدجاج حي 11 شيكلاً.



2 - كيلو استيكات 23 شيكلاً.



3 - دبوس الدجاج 15 شيكلاً.



4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلاً.



5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكلاً.



6- كيلو كبدة الدجاج 16 شيكلاً.



7- كيلو جناح الدجاج 10 شواكل.



8- كيلو الشيش 23 شيكلاً.