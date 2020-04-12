لليوم الثالث على التوالي.. تسجيل انخفاض بعدد المرضى بأقسام الإنعاش في فرنسا





وبهذه الحصيلة، ارتفع عدد الضحايا الإجمالية إلى 13832، وفق ما أعلن المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون.



وأشار سالومون إلى أنه تم تسجيل انخفاض في عدد المرضى بأقسام الإنعاش لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغ عددهم 6883، أي بتراجع 121 حالة عن اليوم السابق.



ويمثل ذلك، رقماً مهماً لقياس الضغط، الذي تتعرض له أقسام الإنعاش، كما نقل موقع (فرانس 24).





وأكد المدير العام للصحة أيضاً، أن ما حصل هو "تراجع جديد طفيف، سيخفف العبء على طواقمنا، خاصة في الإنعاش"، لكنه حذّر من الافراط في التفاؤل حالياً.



وشدد المسؤول الصحي الفرنسي على أن "ساعة رفع الحجر لم تحن، لدينا الوقت الكافي للتفكير في الترتيبات المثلى" لإنهاء الحجر الصحي.



ويأتي ذلك، فيما ينتظر، أن يحدد الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الاثنين، فترة تمديد الحجر الصحي، الذي بدأ في 17 آذار/ مارس وينتهي في 15 نيسان/ أبريل.

رام الله - دنيا الوطنسجلت فرنسا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 643 وفاة بفيروس (كورونا) المستجد بينها 353 وفاة في المستشفيات و290 في دور المسنين، ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى.