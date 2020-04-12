وزيرة الصحة: الأمور تختلف في الضفة عن غزّة بسبب ارتفاع عدد إصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الصحة الفلسطينيّة، مي الكيلة، صباح اليوم الأحد: إن الطواقم الطبيّة، ما زالت في حالة استنفار، وفي انتظار عودة العمّال إلى بيوتهم، وهذا الأمر سيستمر خلال العشرة أيام المقبلة.



وأوضحت الكيلة، في تصريح لإذاعة (زمن)، أنه لا يوجد نقص في المخزون الدوائي بفلسطين، خاصة وأن المصانع الوطنيّة، تعمل في هذا الوقت.



وأضافت: أرسلنا 1500 مسحة إلى قطاع غزة، والكتات حتى لدينا غير متوفرة، لافتة إلى أن الأمور تختلف في الضفة عن غزّة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالمحافظات الشمالية مقارنة بغزة.



وتابعت الكيلة: تم الاتصال على مستوى دولي وإقليمي، ومع كل أصدقاء الشعب الفلسطيني، من أجل دعمنا بمساعدات طبيّة، وأعتقد أن طائرة المساعدات الصينيّة، قد تصل اليوم إلى فلسطين.