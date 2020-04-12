شؤون فلسطينية

الكنائس الغربية تحتفل بعيد الفصح والشرقية بـ "أحد الشعانين"

الكنائس الغربية تحتفل بعيد الفصح والشرقية بـ "أحد الشعانين"
رام الله - دنيا الوطن
تحتفل الكنائس، التي تسير حسب التقويم الغربي، اليوم الأحد، بعيد الفصح، وتقام الصلوات في كنائس القدس وبيت لحم، بينما تحتفل الكنائس، التي تسير حسب التقويم الشرقي، بـ "أحد الشعانين".

ووفق وكالة (وفا) فلن يتمكن أبناء الشعب المسيحيين من المشاركة في القداديس، والصلوات الخاصة بعيد الفصح في كنائسهم، بسبب إغلاقها تجنباً للاكتظاظ، الذي يعد من المسببات الرئيسية لانتقال عدوى وباء (كورونا).

وهنأ الرئيس محمود عباس، قداسة البابا فرنسيس، وجميع أبناء الشعب الفلسطيني؛ لمناسبة عيد الفصح المجيد.

وقال الرئيس في برقية وجهها لقداسة البابا: "نسأل الله العلي القدير، أن تكون القيامة لهذا العام، قيامة كل الشعوب من تحت ركام هذه المعاناة وهذا الفيروس، وقد وضعت تلك المعركة أوزارها، وعادت الحياة إلى طبيعتها".

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