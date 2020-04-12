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ملك تايلند يُنهي حجره الصحي مع 20 من جواريه

ملك تايلند يُنهي حجره الصحي مع 20 من جواريه
رام الله - دنيا الوطن
غادر ملك تايلاند مها فاجيرالونكورن، سراً الفندق الذي اختاره لحجر نفسه صحياً مع 20 من جواريه؛ ليعود إلى تايلاند؛ للمشاركة فى مهرجان شاكري، الذى يخلد ذكرى تأسيس السلالة الملكية.

ووفق وكالة (رويترز) قالت: إن هذا الحدث لا يمكن تفويته للحاكم المثير للجدل، الذي يواجه مقاومة متزايدة داخل مملكته، تحت شعار "لماذا نحتاج إلى ملك؟" حيث تطالبه مجموعة من الناس بالتنازل عن الملك، وفقًا لصحيفة (بيلد) الألمانية، التى ذكرت أيضًا أن ملك تايلاند، تصل ثروته إلى 100 مليار يورو، ولايهتم بانتقاده.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، أن الملك غادر فندقه ذا الـ 4 نجوم في بافاريا الألمانية.

وكان ملك تايلاند، قد وضع نفسه في العزل بألمانيا، برفقة 20 فتاة اختارهن بنفسه، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد في تايلند.

وعلقت الخطوط الجوية التايلاندية عملياتها المنتظمة منذ أكثر من أسبوع بسبب (كورونا)، لكن الشركة كانت سعيدة بعمل استثناء للملك، ونقلت الملك حصريًا إلى بلاده بإذن خاص.

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