ترامب: نُواجه وضعًا غير مسبوق

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه يعتقد أن بلاده تواجه وضعاً غير مسبوق، بسبب انتشار فيروس (كورونا) المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).



وكتب ترامب على حسابه بموقع (تويتر): "كان اقتصادنا ينمو بسرعة، وكنا نشهد زيادة في عدد الوظائف وقيمة الأجور"، مضيفاً: "بصورة مفاجأة ضربنا الوباء، وتوقف الاقتصاد".



وأضاف: "إنه تحد كبير، لكننا سنكون على قدر المسؤولية، وسوف نكون أكبر وأفضل، مما كنا عليه من قبل".