"المرور" بغزة: إصابة واحدة في حادثي سير خلال 24 ساعة الماضية





كما أصدرت إدارة المرور، تنويهاً بوجود أعمال على الطريق لبلدية غزة في شارع الوحدة من شارع "فهمي بيك" حتي مدخل "الفواخير" من صباح اليوم حتي الساعة الواحدة ظهراً.

رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة: إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسية، منوهة لقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.وشددت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.وقالت: تم لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل حادثي سير، نتج عنها إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.